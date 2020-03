„Cyberlink Power DVD“

Das ist einfach der Dienst von Cyberlink, der die Mediadatenbanken durchforstet und automatisch gestartet wird. Für den eigentliche Betrieb von Power2Go ist das vielleicht gar nicht nötig. Das lässt sich aber am ehesten herausfinden, in dem Du das Ding im Autostart abschaltest per Taskmanager.



Angesichts der Alternativen von Windows selbst und kostenfreien Brennprogrammen wie CDBurnerXP (bei dem man natürlich auch aufpassen sollte, keine unerwünschten Beigaben abzufassen), die sich nicht im Autostart verankern und auch noch schlanker sind, steht eher die Frage, wozu es so einen Bezahlkram überhaupt braucht, der wiedermal nur den Rechner vollmöllert und sich überall einklinkt?



https://www.file.net/prozess/clmlsvc.exe.html





Was macht man da am besten, wenn man das cleanen will?



Deinstallieren und anderes Brennprogramm nehmen. Wenn ich schon wieder cleanen lese, gehen die Nackenhaare hoch.



Statt an der Ursache wird wieder an den Symptomen gearbeitet um den Preis eines ggf. instabilen Rechners. Manchmal denke ich wirklich, Du lernst es nie. Wenn Du wenigstens Deinen geschäftlichen Kram auf einer Zweitkiste wie einem Thin-Client oder so machen würdest und den dann mit Deinen Digitalspielereien verschontest...