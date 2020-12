Computer und Handynutzung bei Jugendlichen

Hallo,

ich bin Vater zweier Jungs im Alter von 11 und 13 Jahren. Vereinbart hatten wir, dass sie jeden Tag etwa 1,5/2 h zocken dürfen, an Schulfreien Tagen 30 Minuten länger. In der letzten Zeit habe ich leider festgestellt, dass die Zeit, die sie dadurch verbringen, länger ist, der jüngere oftmals etwa 2,5 - 3h, soviel ich weiß hört er danach auch relativ problemlos auf der ältere oftmals 7 h und mehr, was natürlich zu viel ist und sich auch in verschlechterter Stimmung und einemkurzzeitigen "Ausklinken aus der Familie" bermerkbar macht.

Leider verliefen, insbesondere mit dem größeren die Gespräche seit Tagen wenig vorankommen und ich wenig Interesse habe, das Ganze über einen längeren Zeitraum weiterlaufen lassen möchte, überlege ich ein Programm zu installieren, welches di eZeit mitzählt und evlt auch die Computernutzung sperrt. Was haltet ihr davon. Nur für den Größere oder für beide?

Wie streng osllte man da sein?

Danke für Antworten