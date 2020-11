„Bildtext ändern, Progtip gesucht“

Hallo Alibaba,

hast du das Bild auch ohne Text vorliegen?



Dann kannst du z.B. Word verwenden.



Das Bild ohne Text in Word einfügen, ein Rechtsklick auf das Bild ausführen.

Größe und Position... wählen

Den Reiter Textumbruch wählen

Hinter den Text wählen



So kannst du jederzeit, das Bild in die Passende Größe ziehen und den Text anpassen.

So erstelle ich meine Grußkarten.



Als Grafikprogramm verwende ich noch die alte Version, von Paint Shop Pro 7.04, sie läuft auch noch unter Windows 10.

Hast du ein Grafikprogramm mit Kopierpinsel Funktion, sollte dies ebenfalls verwendbar sein, um die Jahreszahl zu entfernen oder ändern, was natürlich etwas Handarbeit, Feingefühl, Zeit und Geduld voraussetzt.

Verwende ein Foto aus deinem Archiv, oder ein freies Bild aus dem Netz,

dann ist alles mit wenigen Klicks erledigt.

Wie swiftgoon bereits geschrieben hat, wie aus der Zauberhand, geht das mit einem erschwinglichen Grafikprogramm nicht.