Android App zum Scannen nach PDF mit OCR

Hallo zusammen,

habe nun schon einige Zeit recherchiert und ausprobiert, aber konnte keine App finden, welche ein Dokument per Foto scannt, nach PDF konvertiert und OCR anwendet. Ich würde Umwege über Word etc. gerne vermeiden. Das Dokument sollte direkt in PDF gespeichert und durchsuchbar sein.

Hat da jemand evtl. einen Tipp für mich? Idealerweise kostenfrei, aber ich wäre auch gerne bereit ein paar Taler zu zahlen, wenn die App die Anforderungen erfüllt.

Ich möchte gerne viel alten Papierkram digitalisieren und dann vernichten. Datenschutz spielt daher auch eine Rolle.

Danke vorab und Grüße

alles_banane