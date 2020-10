„Alternative zu Adobe DC ?“

Wenn ich eine PDF Datei faxen will muss ich sie zuerst umwandeln nach *.docx.

Warum?

Mit welchem Programm verschickst Du die Faxe?

Welche kostenfreie Alternative zur Umwandlung von PDF nach DOCX kann das?

Gegenfrage: Mit welchem Programm verarbeitest Du die nach DOCX umgewandelte Datei denn anschließend weiter?

Evtl. benutzt Du ja dafür schon ein Programm, mit dem Du auch eine PDF in DOCX umwandeln kannst?

Sowohl Mircosoft Word als auch LibreOffice (Draw) können PDF-Dateien öffnen und anschließend auch in einem anderen Format wieder speichern.

Wenn es sich um ein gescanntes Dokument handelt, würde ich LibreOffice Draw dafür bevorzugen. Das versucht erst gar nicht, aus dem Scan ein editierbares Dokument zu machen. Allerdings kann Draw keine DOCX-Datei erzeugen. Dafür müsstest Du die Inhalte der PDF erst in Writer kopieren.

Word kann direkt eine PDF-Datei öffnen und als DOCX speichern. Allerdings versucht Word, die gescannten Seiten editierbar zu machen. Für das Layout ist das zumeist eine Verschlimmbesserung.

Aber wichtiger wäre die Frage am Anfang: Warum willst Du die Datei überhaupt in DOCX umwandeln und versendest nicht gleich das PDF-Dokument per Fax?

Ein anderer Weg wäre, das Dokument nach dem Scannen als Bilddatei (TIFF o.ä.) zu speichern und diese Datei in Word zu importieren. Dort kannst Du dann - wenn es unbedingt sein muss, das Ganze auch als DOCX-Datei speichern.