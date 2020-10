„Alte Software deinstallieren“

Hi,

das wirklich die alte Software komplett deinstalliert einschließlich Registry aufräumt.

so etwas gibt es nicht, außer Windows selber.

Nur Windows weiß, was in die Registry gehört und was nicht.

Es spielt aber auch absolut keine Rolle, ob in der Registry evtl. Rückstände von Programmen schlummern, weil Windows damit dann auch nicht mehr arbeitet.

Wenn es sich um die Löschung von einem Bestimmten Programm handelt, kann man die Registry von Hand durchsuchen und alle aufgefundenen Reste -einzeln- löschen.

Wer dir etwas anderes verkaufen will, verarscht dich...

Gruß

h1