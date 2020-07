Abschied von Acronis TI?

Nachdem auch ich mit Acronis TI Probleme hatte (es erkennt selbst in der 2019er Version nicht, dass ich ein BIOS-System und nicht ein UEFI habe und würde mir ohne das Laden eines nicht UEFI Laufwerkes in der Bootauswahl den Bootsektor zerschießen, wenn ich dann zurückschreibe), bin ich heute auf diesen Artikel in wintotal gestoßen:

https://www.wintotal.de/acronis-true-image/#Acronis_Survival_Kit_als_universelles_Notfallmedium

Interessant in dem Zusammenhang sind die

14 Antworten auf “Acronis True Image 2019 – Feinschliff einer guten Backuplösung”

.... unbedingt mal lesen. Das klingt jetzt wirklich so, dass man sich von dieser Backup-Lösung verabschieden sollte....