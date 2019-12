Win10 fordertNeukauf von Adobe PSP?

Richtig teueres Problem, Just Win10 installiert, neben Treiberproblemen funktioniert ein gekauftes Photoshop CS5 nicht mehr. Fenster öffnet sich: Wenden sie sich an Adobe um eine Lizenz zu kaufen... Völliger Blödsinn. hab dafür bezahlt und eine Neuinstallation von PSP CS5 wird auch nicht zugelassen. Will und hab auch keine Adobe ID, brauch ich nicht, will nur ein funktionierendes Photoshop. Seinerzeit gab es keine "online" anmeldung. will ich auch nich, einfach nur Key eingeben und fertig. WIN10 macht sehr viel Probleme.

Frage, wo kann ich unter Win7 mein alten PSP-Key eingeben?

Z.Z. nehme ich alle Rechner mit Win7 vom Netz und verwende aus der Not, allerdings problemlos für das Netz ein uraltes Linux-Notebook. Man muss ja weiterarbeiten können.

Win10 ist mit der ständigen Online-Verbindungswut ein NOGO, bin oft auch an Stellen, wo ich ein Notebook brauche, wo keine online-Verbindung habe oder brauch. "1000" Fenster gehen auf und warnen, fordern und wollen". Nervt.