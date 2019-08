Problem mit Makro Recorder

Hallo, liebe Nickles Community,



ich hab ein Problem bei einer Befehlsfolge, die rund 700 Mal ausgeführt werden soll. Ich hab dazu einen Makro Recorder zuhilfe genommen.



In Kürze:

es sollen die Links zu rund 700 Videos auf YouTube kopiert und in eine Liste eingefügt werden. Dabei bleibt außer Betracht, dass das gesuchte Video nicht in 100% der Fälle der erste Treffer in der Ergebnisliste ist.



Auf Befehle/Mausbewegungen heruntergebrochen:

(Die Liste und das Chrome Fenster - mit YouTube als Startseite eingestellt - sind bereits geöffnet.)

1. Klick auf Liste in Taskleiste

2. Kopieren der obersten Zeile

3. Klick auf Chrome in Taskleiste

4. Einfügen des kopierten Textes in YouTube Suchfeld

5. Klick auf suchen

6. Rechtsklick auf Titel des ersten Treffers in der Ergebnisliste

7. Linkadresse kopieren

8. Startseite Icon in Chrome anklicken

9. Klick auf Liste in Taskleiste

10. Einfügen der Linkadresse in Zelle in zweiter Spalte

11. Liste mit Klick auf Scrollpfeil eine Zeile nach unten scrollen

12. Wiederholen



Wenn ich einen Makro aufnehme, funktioniert nur der erste Durchgang. Beim zweiten Durchgang, scheint etwas anderes zwischen Schritt 7 und 8 (oder 8 und 9) zu passieren. Für einen Moment scheint der Cursor ganz verschwunden zu sein und danach scheinen die Befehle/Mausbewegungen andere zu sein.

Die Option "relative Mausposition" ist deaktiviert. Ansonsten würde es schon früher zu Problemen kommen.

Bei den Mausbewegungen auf YouTube hab ich drauf geachtet, dass ich nicht über irgendwelche anderen Videos fahre, damit der Makro Recorder bei den Bewegungen nicht diese Videos erwartet. Aus dem selben Grund hab ich nach dem kopieren des Links die Startseite neu aufgerufen.



Hat jemand eine Idee was da falsch sein könnte bzw. eine andere Lösung für das massenhafte finden, kopieren und einfügen von Links?



Vielen Dank!



Beste Grüße