„Paint. Net“

in welchem Format speichert man die bearbeiteten Bilder ab, wenn sie ausgedruckt werden sollen?

Das kommt ganz darauf an, wo sie ausgedruckt werden sollen.

Am besten informierst Du Dich bei dem betreffenden Dienstleister, welche Formate er unterstützt und was für Deine Zwecke am besten ist.

Wenn Du vorab die Dateien in einer möglichst hohen Qualität verlustfrei speichern willst, empfiehlt sich ein unkomprimiertes TIFF-Format.

Später kannst Du die Bilder dann immer noch mit einer verlustbehafteten Kompressionen (z.B. JPG) speichern, falls der Dienstleister solche Formate von Dir erwartet.