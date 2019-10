Hi!

Ich wusste gar nicht, dass das in IrfanView geht. Zuerst bin ich soweit gekommen wie du, aber in der durchaus umfangreichen Onlinehilfe stand, dass man auch vorher einen Bereich markieren kann, indem dann der Text eingefügt wird. Und so hat es dann auch bei mir geklappt:

1. Markiere mit der Maus einen Bereich im Bild, wo der Text hin soll.

2. Wähle im Menü "Bearbeiten/Text einfügen"

3. Erstelle den Text wie gewünscht und dann "OK".

Klappt das bei dir auch so?

Bis dann

Andreas