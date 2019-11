Hallo

Ich bin am Verzweifeln. Mit Photoshop kann man eine neue Auswahl ganz einfach über "Bearbeiten - Transformieren - Skalieren" mit der Maus durch Ziehen an den Ecken skalieren. Klicke ich bei GIMP auf das Skalierenwerkzeug und dann auf die Auswahl / Ebene, öffnet sich immer ein Fenster. Ich möchte aber durch Ziehen mit der Maus skalieren, was mache ich nur falsch?

Gruss und Dank

Thomas