FF und Kleinanzeigen

gruss zum Sonntag

ich rufe in Kleinanzeigen in der Titelleiste durch Linksklick die gespeicherten Titel auf in Form der angebotenen Liste. Nach klick auf eine der Titel wird dieser eingetragen und kann so verwendet werden. so weit so gut.

Die Liste enthält aber etliche Einträge, die veraltet sind und die ich gern löschen möchte. früher habe ich den Eintrag per Linksklick markiert und durch Taste del rausgeworfen. das geht nun nicht mehr. klicke ich, landet der Eintrag sofort in der Titelzeile. Ich sehe keine Möglichkeit mehr, wie ich einen Eintrag noch löschen könnte.

Es müsste doch auch eine Systemdatei geben, wo diese Einträge gespeichert sind? Unter FF habe ich gesucht, aber leider nichts gefunden.

help me