Acronis True Image: Probleme nach dem Update des Rechenzentrums

Sehr geehrter Kunde, Wir möchten Sie über einen Vorfall informieren, der sich als Folge eines kürzlichen Updates in einem Acronis Datenzentrum ergeben hat. Am 22. Oktober 2019 wurde in einem Datenzentrum ein Software-Update gestartet, welches Cloud-Komponenten des Acronis True Image Services enthielt. Dieses Update hat zu einer Neuindizierung der Service-Daten auf den Servern geführt. Diese Neuindizierung hat das Backup-Plan-Skript in Acronis True Image beschädigt, was wiederum eine falsche Interpretation der Backup-Einstellungen im Produkt bewirkt hat. Genauer gesagt: Die Neuindizierung hat eine neue Anforderung vom Online Dashboard ausgelöst, in welchem Maschinen aufgelistet werden, die gesichert werden. Diese Anforderung wurde an den "mms_mini"-Service gesendet, der auf lokalen Maschinen läuft und das Dashboard über den Status der Backup-Pläne informiert. Einige der Backup-Pläne haben daraufhin möglicherweise ihre Backup-Einstellungen geändert, weil sie vom Online Dashboard falsch interpretiert wurden. Obwohl von diesem Vorfall nur interne Acronis True Image-Dateien betroffen waren, kann er folgende Probleme verursacht haben: • Einige der Backup-Einstellungen wurde auf die Standardwerte des Programms zurückgesetzt • Einige Backups, die das .tib-Format verwenden, haben neben den normalen .tib-Dateien auch .metadaten-Dateien erstellt Wir haben Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Problems zu verhindern. Wenn Sie dennoch eines dieser Probleme festgestellt haben, können Sie sich in diesem KB-Artikel weiter informieren. Als weitere Vorsichtsmaßnahme empfehlen wir Ihnen, die neuesten Produkt-Updates herunterzuladen und zu installieren. Als Ausdruck guten Willens und zum Ausgleich von Unannehmlichkeiten, die Ihnen möglicherweise durch den Vorfall entstanden sind, stellt Ihnen Acronis Folgendes zur Verfügung. 70 % Rabatt für Upgrades auf Acronis True Image 2020.