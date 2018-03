„Was muss man mit Acronis True Image alles recovern?“

Da ich ja oft ausgebremst werde mit ADmin-Belästigungen und auch das Heften am Start-Menü nicht richtig funktioniert, hatte ich daran gedacht, Win 10 neu zu installieren und das in aller Ruhe.



Also nur C: und den Rest in Ruhe lassen. Siehe Frage oben.



Woran Ersteres nun liegt, lässt sich aus der Ferne nicht beurteilen, da ist m.E. schon etwas schiefgegangen. Solange nur das Grundsystem und sonst nichts weiter installiert ist, wäre eine Neuinstallation ergo nicht der dümmste Gedanke.



Nur C. wird dabei nicht klappen, denn bei einer Clean Install putzt WIndows sowieso die ganze Platte und legt dabei auch die anderen Partitionen neu an.



Die 60 Öcken würde ich da jetzt nicht jedesmal wieder dafür berappen. Eine Installationsanleitung hatte ich m.E. schon einmal verlinkt vom deskmodder, aber Du findest ja auch so genügend Anleitungen im Netz dazu - im Zweifel halt ausdrucken und daneben legen.



Die aktuelle ISO bekommst Du so oder so.



Dann gleich die Frage stellen, ob W10 unbedingt im UEFI-Modus und mit aktiviertem SecureBoot auf den PC muss oder ob es auch im MBR-/kompatiblen Modus langt. Auf jedenfall klatsche das nur mit einem lokalen Konto auf die Platte.



Sonst mache von der jetzigen Installation einfach ein Backup - die Werkzeuge dazu hast Du ja inzwischen - und dann kannst Du Dich sorglos an einen neuen Versuch wagen.



In der Zeit, wo sich W10 auf die Platte quetscht, tippst Du hier Deine Hardware ein und bekommst dann inzwischen die passenden Treiber verlinkt. Wäre doch gelacht, wenn das nicht liefe;-)



Für die dauernden Admin-Berechtigungen kannst Du Dir diesen Artikel zur Benutzerkontensteuerung aka UAC reinziehen, wobei ich die jetzt nicht komplett abschalten, sondern ggf. für Deine Zwecke anpassen würde.