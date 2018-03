„VLC und Blueray“

muss wohl Rainer Zufall sein.

Sieht tatsächlich so aus....

Na ja - statt da lange rumzuprobieren habe ich den kostenlosen Blue-ray Player von Winfuture installiert. - Geil. Fuktioniert auf Anhieb einwandfrei.

Wollte das auf nem anderen Player haben, weil ich keinen Bock mehr auf die Cyberlink Media Suiite hatte.

Ich wollte damit nur CDs und DVDs brennen und BlueRays gucken. Nach dem Win10 Creators Update wollte das Mistding dann keine MusikCDs mehr brennen (ja, ja - ich weiß - wer braucht die noch.... Ein 74jähriger alter Freund mit Mindestrente braucht die, weil er einen CD/DVD-Player hat (ohne PC)..

Tja - und dann kam's auch PowerDVD fing an rumzuzicken. - Keine Ahnung. Vielleicht ja weil Power2Go deinstalliert, das Brennprogramm.

Jetzt konnte ich endlich die ganze MediaSuite plattmachen. - Dass die mit nem Imagine, Filmschnittproggie etc. pp. in der Suite kamen, was ich alles nicht brauchte, weil ich hatte es schon anderweitig..... Endlich wech mit Müll.....

Frage ist praktisch beantwortet. den kostenlosen Blue-ray Player kann ich nur empfehlen. Und brennen tu ich mit dem ollen CDBurner, den es schon für XP gab. - Tut, was er soll und ist schön smart.