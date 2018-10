VirtualBox => Fehlercode:E_FAIL (0x80004005) Komponente:MachineWrap

Hallo

Habe folgendes Problem:

Wollte in der VirtualBox Linux Mint Mate V. 19 installieren und habe dazu eine entsprechende VM angelegt.

Beim Starten der VM erhalte ich jedoch immer folgende Fehlermeldung:

Für die virtuelle Maschine Linux Mint Mate inter konnte keine neue Sitzung eröffnet werden.

The virtual machine 'Linux Mint Mate inter' has terminated unexpectedly during startup with

exit code 1 (0x1).

More details may be available in 'U:\Oracle\Maschine\Linux Mint Mate inter\Logs\VBoxHardening.log'.

Fehlercode:E_FAIL (0x80004005)

Komponente:MachineWrap

Interface:IMachine {85cd948e-a71f-4289-281e-0ca7ad48cd89}

Dabei ist es egal, ob ich die VirtualBox Versionen 5.2.6-120293, 5.2.8-121009, 5.2.16-123759 oder 5.2.18-124319 benutze!

Aktuelles OS: Win10 Pro 1809 Build 17763.55

Frage:

Ist die Ursache des Fehlers Bekannt?

Danke für die Hilfestellung.

MfG

Helma