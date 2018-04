Verständnisfrage zu App-Kauf trotz Drittanbietersperre

Hallo,

ich habe noch nie eine App gekauft und habe für meinen gegenwärtigen Mobilfunkvertrag eine Drittanbietersperre eingerichtet, habe jedoch seit kurzem im Play Store eine App gefunden die ich kaufen möchte.

Dafür möchte ich aber nicht die Drittanbietersperre deaktivieren lassen

und ich möchte auch keinen 15 Euro Google Play Gutschein kaufen.

Meine Frage:



Ist es mir möglich, die App mit meinem Google Play Konto auf einem anderen Smartphone welches keine Drittanbietersperre im Vertrag hat, zu kaufen ?

Ich würde so vorgehen das ich mich mit meinem Google Play Konto auf dem Smartphone eines Bekannten ohne Drittanbietersperre anmelde, die App kostenlos runterlade, und innerhalb der App auf die Vollversion upgrade und per Mobilfunkrechnung bezahle.



Dann würde ich die App über mein Google Play Konto gekauft haben und bezahlt

wäre die App über den Mobilfunkanbieter des bekannten.



Kann mir jemand sagen ob das so funktioniert und wenn ich die App dann wieder mit meinem eigenen Smartphone über mein Play Store Konto runterlade, hab ich dann automatisch die Vollversion, da ich die App ja nicht dirket im Play Store kaufe sondern innerhalb der App auf die Vollversion upgrade (In-App kauf nennt man das glaub ich) - Erkennt der Play Store das ich die App innerhalb der App auf die Vollversion geupgraded habe ?

Danke für Antworten im voraus.

mhhmmm