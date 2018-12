Ich habe auf meinem PC den Telekom online manager installiert. Der zeigt mir in der Taskleiste die download und uploadgeschwindigkeit der Lan-verbindung in KB/sek. an.

Connect app soll nun den online-manager ersetzen. Kann diese app ebenfalls die download und uploadgeschwindigkeit wie der online manager anzeigen?? Ich finde dazu keine Hinweise.

Lepplema