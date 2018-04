skype funktionert nicht nach neuinstallation.

hallo,

bedingt durch einen festplattenwechsel (die alte platte gab den geist auf), war ich gezwungen, alle programme neu zu installieren. inkl. win7-32-pro, sowie diverse andere software (z.b. chrome, fox, office, avira, div.treiber, und andere "spielsachen",gg).

alles hat geklappt, nur skype will nicht. das neuste ist eine version 8.xx, das skype classic,(version 7.29) hatte ich vorher, und will auch nicht. man kann auch versuchen, ich habs in beiden versionen probiert, ein neues nutzerkonto anzulegen, klappt auch nicht.

hat jemand eine lösung für das problem?

mfg felix