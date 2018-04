„Probleme beim öffnen von .pdf Dateien?“

Meine Bank stellt mir auf deren Internetseite im sog. Postfach Konoüauszüge und andere Informationen in Form von .pdf Dateien zur Verfügung.

Bis vor kurzem konnte ich solche Datein durch anklicken öffnen und lesen.

Das geht plötzlich nicht mehr. Die Bank sagt mir der Fehler läge nicht bei ihnen.

Ich habe es immmer wieder Versucht, ohne Erfolg!

Beim Rumprobieren am PC habe ich per Zufall entdeckt dass alle Öffnungsversuche der Dateienauf der Banksite in meinem Ordner >Downloads< gelandet sind (inzwischen eine ganze Seite voll immer die selbe Datei.

Frage: Wie kann ich erreichen, dass ich die .pdf Dateien wieder unmittelbar auf der Internetseite der Bank öffnen kann ?