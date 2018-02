Hallo liebe Nicklesgemeinde,

ich habe mal wieder ein Problem. Ich hatte Konzertkarten gekauft, die per print@home per Mail zu gesandt wurden und mit PDF geöffnet werden sollten, was ja auch klappte.

Während ich die erste noch ausdrucken konnte war das plötzlich nicht mehr möglich bzw. kamen die Buchstaben blass und mit teils einem rot/blauen Schattenstrich heraus.

Der Drucker funktioniert an sich normal.

Ich habe es dann mit dem Programm FoxitMobilePDF versucht. Da konnte ich die Karten zwar auch aufrufen aber ich habe keine Möglichkeit zum ausdrucken gefunden.

Ich arbeite seit kurzem mit Win 10.

Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Karten wieder problemlos ausdrucken kann?

Freundliche Grüße

Klaudie