hallo Fanclub

also wenn ich einen Film abspiele per Pfeiltaste läuft alles prima durch. Wenn ich aber für eine Weile unterbreche durch Pausentaste und will dann irgendwann weiter abspielen, fliegt der Abspiel raus und muss dann neu gestartet werden mit Vorpositionierung an die alte Stelle. Das ist sehr lästig und eigentlich gar nicht zu verstehen warum das passiert.

Gibt es da eine Einstellmöglichkeit, damit diese Zeitscheibe unterdrückt oder verlängert werden kann?

danke for support