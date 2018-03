Hallo,

ich hab das Problem unter Windows 10 Pro, dass ich beim ansehen von Bildern mit dem Windows eigenen "Fotos" Programm nicht per Pfeiltaste oder Klicken eines Pfeils im Bild (weil nicht vorhanden) zum nächsten bzw. vorherigen Bild komme. Wenn ich also meine hunderten Urlaubsbilder ansehen und filtern will, muss ich jedes Bild einzeln öffnen. Hat jemand eine Idee woran das liegt und wie man das beheben kann? Welche Infos braucht ihr noch? Vielen Dank!

Beste Grüße