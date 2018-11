Dateizuordnung zu Backup-Programm

Um ein Backup-Programm empfehlen zu können, habe ich mir den AOMEI-Backupper geladen, installiert und natürlich auch getestet.

Beim Aufrufen der Sicherungsdatei mit Doppelklick zeigt sich kurz das Eingangsmenü des Backuppers und verschwindet dann. Dasselbe passiert, wenn ich die Datei markiere und auf "Öffnen" gehe. Ebenso dasselbe, wenn ich auf "Öffnen mit" gehe und den Backupper wähle.

Wenn ich dagegen den Backupper starte, werden mir die Sicherungsdateien angezeigt und ich kann sie auch öffnen und handeln.

Ich habe dann versucht, die Dateiendung händisch mit dem Backupper zu verbinden, was aber zu keiner Änderung des Verhaltens führte.



Nun ging ich einen anderen Weg, habe den Backupper.exe umbenannt in .ex_ damit die Datei-Verknüpfung auf jeden Fall gelöst ist. Danach Rechner neu gestartet und wieder die Dateiendung .adi der Sicherungsdatei mit dem vorher wieder richtiggestellten Backupper.exe verknüpft. Dennoch hatte ich wieder keinen Erfolg nach Doppelklick auf die .adi-Sicherungsdatei. Das Öffnen der Datei nach vorherigem Start des Backupper funktioniert aber.

Ein zweites Phänomen hat mich in diesem Zusammenhang auch stutzig gemacht: das hervorragend arbeitende "Search everything" findet das Backupper-Programm ebenso wie die adi-Sicherungsdateien nicht.

Was kann ich hier tun (Doppelklick bzw. Everything)? Bitte nicht mit der Empfehlung kommen, ein anderes Backup-Programm zu verwenden. Auf diese Lösung komme ich selbst natürlich auch.