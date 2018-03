Auf welcher CD-ROM sind die Programme?

Mein Ashampoo PhotoCommander (im Medion MediaPack3) läßt sich nicht mehr aufrufen, weil laut Fehlermeldung die Datei "VCOMP100.DLL" auf dem Computer fehlt. Ich soll das Programm neu installieren. Befinden sich die Programme nun auf der Recovery-(Wiederherstellungs-)Disc oder auf der Application-(Anwendungs-)& Support-Disc?

Vielleicht eine dumme Frage, aber dumme Fragen gibt's ja nicht, nur dumme Antworten. Ich bin halt noch nicht so fit am PC wie ihr, aber immer "Learning by doing".

Übrigens habe ich das (ausgelieferte) Betriebssystem von Win8 auf Win8.1 geändert. Funktioniert die Neuinstallation von PhotoCommander von der CD-Rom trotzdem?