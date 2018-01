„Ashampoo Burning 19 Fehler beim Installieren“

Für einen Teil Deiner Fragen kannst Du Dich hier einmal durchackern:



https://www.ashampoo.com/de/eur/sup



So gehe ich davon aus, dass Du Deine "Freelizenz-Software" wahrscheinlich nur mit dem Schlüssel der Vollversion freizuschalten brauchst, vorausgesetzt es handelt sich ebenfalls um Version 19 bei der Testversion.



https://www.ashampoo.com/de/eur/sde/0000/2609/Haeufig-gestellte-Fragen/Wie-und-wo-wird-der-Lizenzschluessel-im-Programm-eingetragen



https://www.ashampoo.com/de/eur/sde/0000/3669/Haeufig-gestellte-Fragen/Die-Anwendung-funktioniert-nicht-richtig-oder-stuerzt-haeufig-ab





Da ich kein fachmann in Sachen PC etc. bin, wäre es interessant von Profis eine entsprechende Stellungnahme zu erhalten.



Da hast Du bereits das Richtige getan und an den Support von Ashampoo geschrieben. Wenn Du hier zusätzlich Hilfe benötigst, kannst Du bitte evtl. Fehlermeldungen oder auch die Angaben aus der Ereignisanzeige einfügen und ggf. Dein Betriebssystem nebst ungefährer Hardware benennen? Das hülfe u.U. ungemein weiter und wir müssen nicht so in´s Blaue raten...



Nächste Frage wäre dann, ob nicht eine Freeware wie CDBurnerXP Deine Brennwünsche ebenfalls abdeckt statt der absturzfreudigen und in der Testversion werbeverseuchten Brennsuite von Ashampoo, die m.E. ein wenig an Featuritis leidet.