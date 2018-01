W I E boote ich hoch??????

Die CD einlegen und den Rechner neu starten. Dann gehst du entweder ins Bios und stellst das CD/DVD-Laufwerk in den Bootoptionen an erster Stelle oder du drückst eine Taste um in die direkte Bootauswahl (dort werden alle Laufwerke angezeigt) zu kommen und wählst dort mit den Pfeiltasten der Tastatur das entsprechende Laufwerk aus und bestätigst mit Enter. Welche Taste fürs Bios und welche für die direkte Bootauswahl zu nehmen ist, wird dir in der Regel beim Hochfahren am Bildschirm angezeigt.

Wenn ich ins Bios möchte, dann drücke ich die Taste F2, F10 ist bei mir für die Bootauswahl zuständig. Hast du das richtige Laufwerk ausgesucht, dann wird Acronis von der CD gestartet, also der Rechner bootet dann mit einem eigenen System von Acronis.

Nachtrag: Handbuch von Acronis 2017

Ab Abschnitt 2.2.2 / Seite 17, wird die Erstellung und Nutzung des Notfallmediums erklärt.

Denn ob deine "Boot-CD" auch wirklich für Backups und nicht nur für die Installation ist, kann ich im Moment nicht sagen.

Gruß

knoeppken