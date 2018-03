„Aomei Backupper notfall usb stick“

Aomei backupper erstellt zwar diesen Notfallstick (Linux ausgew?hlt), aber die Dateien auf dem Stick scheinen mir nicht vollst?ndig zu sein. Es sind auch nur insgesamt ca. 43 mb.

Ich schaffe es auch, mein win 64Bit System mit dem Stick zu booten. Allerdings wird schon beim Bootvorgang im Dosfenster nach ip Adresse und LAN Verbindung gesucht und nicht gefunden. Schlie?lich ?ffnet sich ein englischsprachiger AOMEI Backupper, mit Suchoptionen f?r NAS (hab ich nicht)und ein device pfad 0, der sich nicht ?ndern l??t. Ich kann also nicht meine extrerne festplatte anw?hlen, um die Backup-Datei auszuw?hlen.

Auf dem stick sind keine weiteren WIndows Dateien, so da? ich glaube, der Backupper steht ganz allein im Universum und wei? nicht, wo er das Backup suchen soll.

Und: was bedeutet die Sys.bin, welche im Hauptverzeichnis (c:\)angelegt wird, wenn im im windows gestartetem Backupper einen Recovery Auftrag f?r ein Backup, welches auf der ext. Platte liegt, angesto?en habe?