Adobe Lightroom 6 lässt sich nicht mehr installieren

Hallo, kennt sich jemand mit dem Adobe Lightroom 6 aus?

Ich habe das Programm sauteuer gekauft und habe es installiert gehabt, doch irgendwann hat es nicht mehr richtig funktioniert und hat einfach gestreikt, mitten in der Fotobearbeitung. Also habe ich es heute deinstalliert und wollte es neu installieren, aber jedesmal kommt anfangs die Meldung, ich soll den PC neu starten (was ich bereits getan hatte, also daran kann es nicht liegen). Ich konnte dann in dem Fenster "ignorieren" anklicken, dann lief ein grüner Installationsbalken, dann konnte ich mich noch anmelden und den Lizenzkey eingeben, aber dann ging nichts mehr, da sich ein Fenster öffnete, in dem stand, dass die Systemvoraussetzungen nicht erfüllt seien. Daran liegt es aber auch nicht. Nerv.... Bin am Ende mit meinem Latein, habe es mehrmals von neuem versucht - immer dasselbe.

PC: Medion, Quad Q8300 Prozessor, 8 GB RAM, Radeon HD7700 Graka, Windows 7 Pro

hier die beiden Fenster (Screenshot):