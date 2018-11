„Acronis True Image 2019 - lohnt sich die neue Version?“

Das ist neu:





1.2 Neu in dieser Version

 Backup-Versionen manuell bereinigen

Übernehmen Sie noch mehr Kontrolle über Ihre lokalen Backups, um Ihren Speicherplatz besser

zu verwalten. Mit unserem neuen Backup-Bereinigungswerkzeug können Sie Speicherplatz

freigeben, indem Sie nicht mehr benötigte Backup-Versionen freigeben. Behalten Sie, was Sie

noch brauchen – und löschen Sie, was Sie nicht mehr brauchen.

 Acronis Survival Kit

Um Ihren Computer bei einem Ausfall zuverlässig wiederherstellen zu können, benötigen Sie

zwei wichtige Komponenten – ein Backup Ihres Systemlaufwerks und ein Boot-Medium

(Notfallmedium). Ein Acronis Survival Kit (S. 20) ist eine externe Festplatte, die beide

Komponenten enthält, sodass Sie auf einem einzigen Gerät alles vorliegen haben, was zur

Wiederherstellung Ihres Computers erforderlich ist. Um ein Acronis Survival Kit erstellen zu

können, benötigen Sie eine externe Festplatte, die größer als 32 GB ist.

 Active Protection für Netzwerkfreigaben und NAS-Geräte





Acronis Active Protection (S. 135), unsere branchenführende Ransomware-Abwehrtechnologie,

kann jetzt auch Ihre Netzwerkfreigaben und NAS-Geräte schützen.

 Verbesserte Flexibilität für die Backup-Planung

Eine neue Option für die Backup-Planung ermöglicht es, Backups zu starten, wenn ein externes

Laufwerk angeschlossen wird (S. 63). Erstellen Sie einen neuen Backup-Plan und aktivieren Sie

diese Option: Ihr Backup wird daraufhin automatisch das nächste Mal gestartet, wenn Sie ein

bestimmtes USB-Laufwerk an Ihren PC anschließen.

 Verbessertes Cloud Backup

Mit einer neuen Technologie ermöglicht Acronis bei der Sicherung von Dateien in die Cloud eine

noch höhere Performance und Backup-Geschwindigkeit. Das heißt, dass unser (wie von

unabhängigen Testern bestätigt) ohnehin schon schnellstes Cloud Backup damit noch besser

wird. Unser sicherer Offsite-Storage verschlüsselt Ihre Daten dabei so zuverlässig, dass der Schutz

Ihrer Daten jederzeit gewährleistet ist.

 Verbesserter WinPE Media Builder

Bei den Acronis True Image WinPE-Medien gibt es zwei wichtige Verbesserungen:

 Sie können einem WinPE-Medium Treiber hinzufügen.

 Das Acronis WinPE-Medium erkennt Netzwerkadapter und kann Netzwerkeinstellungen

konfigurieren, sodass Sie Wiederherstellungen auch über eine (W)LAN-Verbindung

durchführen können.