„Acronis True Image 2016 zeigt viel zu grosse Festplatte an“

Woher kommt dann die Gesamtgröße von 3.4 TB ?

Habe ich auch - und: Kommt darauf an....

Ich vermute mal, dass du deine Images unter Windows10 erstellst?

Dann ist der große "Einflüsterer", Windoofs10, das dem armen Acronis so einen Müll erzählt, nehme ich mal an. - Schließlich war das noch gar nicht solange her, dass bei der Bereinigung nach einem normalen Sicherheitsupdate auch gerne mal behauptete, dass diese Sicherungsdateien mehrere TBs groß wären.

Sowas ist für mich mit ein Grund, warum ich Images noch nie unter laufendem Windows, sondern immer von der Wiederherstellungs-CD starte.

Abgesehen von der unübersichtlichen Verwaltung des Programms unter Windows. Ich installiere das immer nur, um mir ein halbes Dutzend StartCDs zu brennen (falls mal eine den Geist aufgeibt). Anschießend wird das Proggie wieder deinstalliert.

Ich liebe das Imagen unter dem Linux-Kernel. Ist mit Sicherheit auch sicherer, als unter laufendem Windows....