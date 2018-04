Acronis 2018: Bestehendes Image zurückspielen

Hallo Leute!

Ich muss mich sehr zusammenreißen, nicht lauthals los zu fluchen. Ich bin seit 20 Stunden am Probieren, und alles, was mir begegnet ist auf diesem Weg ist reif für ein abendfüllendes Kabarett. Mittlerweile ist mir das Lachen vergangen. Ich will euch aber nicht mit meinem Martyrium langweilen, deshalb zur Sache:

Wie geht das:

In Acronis 2018 (home, Trial-Version) ein seit langem bestehendes Acronis-Image von WIN7 (Acronisv2011, eine .tib-Datei, erstellt in WIN7 vor einem Jahr), mit exaxt bekanntem Speicherort



1.) innerhalb von Acronis 2018 zu finden (das geht ja noch), ABER

2.) GENAU dieses Image dann als Quelle zu definieren und

3.) auf eine genau definierte Partition zu überspielen!



Wobei das wichtigste Punkt 2.) ist!



Wer mir DAS erklären kann, den schlage ich für den Nobelpreis vor! Versprochen! Meine Tante ist die schwedische Königin! Isch schwör!

---------



Tut zwar nichts zur Sache, aber bevor jemand fragt:

WIN10

Alle Platten NTFS an SATA

GPT

UEFI

Und bitte kein Geschwurbel von Leuten, die selbst nicht mal Acronis 2018 verwenden, ich habe keine Nerven mehr für sowas!