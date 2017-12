Windows 10: Meldung (Text, Grafik) auf Desktop zeitgesteuert einblenden

Hallo an alle Insider bei den Themen Batch / VBS / Aufgabenplanung usw.,

über die Jahre bin ich nun sogar aus einfachen Programmieraufgaben so weit heraus, dass ich diese Anfrage stellen muss. Ich spreche nur Teilnehmer an, die das quasi aus dem Ärmel schütteln; nachlesen und Zeit invstieren könnte ich prinzipiell selbst, und will das niemandem zumuten.

Vorhandenes Betriebssystem: Windows 10 Prof / 64 bit (aktuell)

Aufgabe:

Alle x Stunden (z.B. alle 3 Stunden, soll auf dem Desktop ein Fenster mit einer Textmeldung aufpoppen, alternativ nur ein Symbol oder alternativ ein Symbol + Text.

Nach Anklicken der Meldung soll sich das Meldefenster schließen und x Stunden später wieder erscheinen.

Zum ersten Mal soll das Fenster nach dem Windows-Start / Anmelden erscheinen, danach dann eben alle x Stunden.

Ob es ein klassisches Windows Meldefenster ist oder eine an der Taskleiste angeheftete Meldung ist, ist egal. Sie soll aber für die Dauer bis zum Anklicken im Vordergrund sein.

Optional:

Zwei Auswahlen zum Anklicken: Auswahl 1: Anklicken startet die Zeit neu, d.h. die Meldung verschwindet und nach x Stunden poppt die Meldung wieder auf; Auswahl 2: Abschalten bis zum nächsten Neustart / Anmelden, danach wieder Aufpoppen alle x Stunden.

Auch optional:

Zusätzlich zur Text-/Grafikmeldung eine konfigurierbare akustische Meldung abspielen.

Vielleicht gibt es ja eine App / Desktop-Software, die das leisten kann. Meine Google-Versuche haben aber nichts gebracht, was genau meine Kernaufgabe ausführt.

Ansonsten bin ich überzeugt, dass man das auch mit Windows-Mitteln realisieren kann, ich bin nur ganz raus und muss fast bei Adam und Eva anfangen und es fehlt die Zeit und es drängt - also ganz schlechte Voraussetzungen.

Vorab vielen Dank für Unterstützung, Ideen und Hinweise oder gar Lösungen.

Viele Grüße und für uns alle ein gutes und erfolgreiches neues Jahr 2018,

Reinhold