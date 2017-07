Verständnisproblem AOMEI Backupper

Hallo,

nachdem ich für einen Bekannten einen "neuen" Rechner habe zusammenstellen lassen, habe ich auch gleich die Empfehlung für ein Freeware Backup-Programm genutzt, nämlich den AOMEI Backupper.

Da ich meinem Bekannten natürlich diese Backup-Software erklären muss, habe ich von meinem eigenen Rechner (ich arbeite bisher mit ATI16 Kaufversion) Backups angefertigt und wollte (zur Überprüfung, ob alles richtig klappt) einzelne Ordner wieder zurücksichern.

Dabei habe ich aber schnell einen gravierenden Unterschied zum ATI16 festgestellt, bei welchem ich aus dem Backup sofort einzelne Dateien für eine Rücksicherung auswählen konnte.

Dies scheint aber, was ich bisher auch bei Nickles-Links gelesen habe > https://www.winhelp.us/restore-files-and-folders-with-aomei-backupper.html nicht so einfach zu gehen.

Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste ich die erstellte Partitionssicherung erst KOMPLETT? in eine virtuelle Umgebung zurück sichern und könnte erst dann einzelne Ordner oder Dateien rücksichern???

Das wäre ja ein großes Manko

Vielleicht habe aber auch ich den Fehler gemacht, dass ich meine Festplatte (Partitionen D:, E: und F:) nicht als Partitionssicherung, sondern als Dateisicherung hätte machen müssen?? Nachdem aber auch hier eine Image-Datei erstellt wird, wäre ja wieder dasselbe.

Vielleicht könnt ihr mir aus dem Forum meine Feststellung bejahen oder mir meinen evtl. Irrtum erklären.