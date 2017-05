„Thunderbird - Masterpasswort weg“

Hier hast Du zumindest die harte Variante, bei der am Ende alles weg ist:



https://support.mozilla.org/de/kb/Ich-habe-mein-Master-Passwort-vergessen



Vielleicht hast Du die restlichen Passwörter separat gespeichert oder lagerst sie sicherheitshalber gleich noch zusätzlich aus. Dafür bietet sich z.B. ein Tool wie Keepass an.



http://keepass.info/



Edit: Oder so mit demselben Ergebnis:



https://www.heise.de/ct/hotline/Master-Passwort-in-Mozilla-Anwendungen-loeschen-900440.html?view=zoom;zoom=1