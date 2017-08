„Software-Oszillograf zur Analyse von virtuellen COM-Ports“

Hallo,

nur ein kleiner Hinweis:

Das was du brauchst (nach deinen Ausführungen) nennt sich Logic-Analyser (hab ich praktisch in Gebrauch gesehen zur Fehlersuche an der Hochschule).

Da kann man (z.B.) den Datenstrom aufnehmen und ihn später (z.B. in einem Hex Editor) zu analysieren.

https://de.wikipedia.org/wiki/Logikanalysator

Also sollte hier an dieser Stelle danach gesucht werden, ein Oszilloscope kann hier nur prüfen, ob die el. Parameter der Schnittstelle stimmen (z.B. ob die Bits die + und - 15V erreichen).

MfG