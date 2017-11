Hallo,

ich versuche nun schon seit Stunden das zu tun, was ich schon öfters, jedoch schon vor langer Zeit zuletzt ausgeführt habe...

Ich wollte einem PDF- Formular einen handschriftlichen Text einfügen, welchen ich als Bild abgespeichert habe,

Der Text erscheint nun auf dem PDF-Formular, deckt jedoch den darunter stehenden Text kpl. ab.

Wie kann ich den eingefügten Text transparent machen. Wenn ich diesen "nur" nach hinten verschiebe, vers´chwindet er komplett:

Ich finde einfach die Lösung nicht. Ich hatte dies vor längerer zeit schon öfters mit Soda PDF getan, kann mich aber nicht mehr an den Lösungsweg erinnern. Umständliches umwandeln in Word oder ähnl. wäre doch aufwändiger.

Gerne würde ich dies nun wieder öfters einsetzten.



Kennt jemand die Lösung, wie ich direkt in Soda PDF eine eingefügte Bild Datei "transparent gestalte bzw. so einfüge, dass der darunterstehende text noch sichtbar ist???



Vielen Dank.

LG