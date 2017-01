Hallo, liebe Forenmitglieder,

seit gestern kann ich über "Start">Eingabe die Registry nicht mehr aufrufen (regedit). Da komme ich nur noch hin, wenn ich im Kontextmenu von " Computer" den Registry editor aufrufe. Über Start erhalte ich die Meldung "C:\System32\regedit.exe konnte nicht gefunden werden.Stellen Sie sicher,dass Sie den Namen richtig eingegeben haben und wiederholen Sie den Vorgang".

Meines (laienhaften) Wissens liegt die regedit.exe bei W 7 auch nicht im System 32 sondern in Windows. Zumindest wurde das nach emsigen googlen von " Experten" so gesagt.Ein schlauer Mensch ( auch in Google gefunden) hat nun eine reg.Datei verfasst, die diesen Missstand beheben soll. Hat angeblich was mit der Registry und einem Eintrag (Registry tool) dort zu tun. Ich entschuldige mich für meine laienhafte Beschreibung! Nun bin ich mir aber mehr als unsicher, ob ich diese reg.Datei ausführen soll und bitte um Rat oder Hilfe, wie ich den Fehler sonstwie beheben kann.

Mein System: Windows 7 ultimate SP1

Ach so, diese reg.Datei beinhaltet Folgendes:



"Windows Registry Editor Version 5.00



[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"DisableRegistryTools"=dword:00000000"

