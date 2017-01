„Probleme Grafikdarstellung“

Der Mangel an Infos führt dazu, dass sich bald jeder seine eigene Theorie über die mögliche Ursache bilden kann.

Vorstellbar is vieles - defekte Festplatte, vermülltes Betriebssystem, zu wenig freier Speicherplatz auf der Windowspartition, zu wenig RAM für ein 64-Bit-Windows, mehrere (sich gegenseitig blockierende) Virenschutzprogramme, fehlende Treiber oder auch ein schwachbrüstiges System, was unter der Last der Software einfach nur ächzt und stöhnt.

Mache also bitte genaue Angaben zu

RAM

freien Speicherplatz auf Partition C

Virenschutz inkl. Meldungen über evtl. gefundene Schädlinge

Mainboard (genaue Bezeichnung)

Gruß

Shrek3