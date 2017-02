„Probleme beim Entpacken von Dateien“

Hallo, ich bin's mal wieder.Ich kämpfe schon seit Wochen mit einer scheinbar nicht ordnungsgemäßen Entpackung von Dateien (WIN7 mit winrar).



Also ich habe mir von einem großen deutschen Verlag Material heruntergeladen. Bestehend aus mehreren Ordnern mit jeweils mehreren Unterordnern, die insgesamt so an die 200 pdf-Dateien enthalten. Das ganze habe ich dann als eine .zip-Datei heruntergeladen. So weit so gut.



Nach dem Entpacken mit winrar war die Überaschung groß: Einige Ordner, die einen Umlaut oder Bindestrich im Namen enthalten, sind plötzlich zweimal vorhanden. Bei diesen "Duplikaten" werden die Umlaute als merkwürdige Sonderzeichen dargestellt . Auch die jeweiligen pdf-Dateien in diesen duplizierten Ordnern werden z.T. mit merkwürdigen Zeichen an Stelle der Umlaute/Bindestriche dargestellt.



Testweise habe ich den ganzen Vorgang an einem anderen Windows-PC, in einer anderen Stadt, bei einem anderen Provider noch einmal durchgespielt. Mit dem gleichen Ergebnis.



Gestern habe ich gemeinsam mit meinem Sohn auf seinem Mac die ganze Prozedur noch einmal wiederholt. Und siehe da, es hat einwandfrei funktioniert!!! Allerdings hat mein Sohn ein besonderes Entpackungs-Programm benutzt, nämlich den "The Unarchiver" für Mac! Da kann man optional auch den Zeichensatz einstellen, den der Unarchiver verwenden soll. Mittel- oder Westeuropäisch, sogar türkische Schriftzeichen oder auch japanisch.



Das Problem ist nun, dass es den Unarchiver für Windows nicht gibt, oder? Jedenfalls haben wir versucht, die korrekten Ordner/Dateien von seinem Mac auf meinen PC zu kriegen. Dazu musste er die Daten wieder packen und zu mir schicken, und ich musste die hier bei mir mit winrar wieder entpacken. Und siehe da: Es hat NICHT funktioniert! Letztendlich hatte ich den selben Darstellungsfehler wie oben beschrieben.



Das alles zwingt mich zu der Erkenntnis, dass ich für mein Win 7 einen Entpacker brauche, ähnlich dem "Unarchiver" beim Mac. Leider konnte ich bisher kein solches Programm finden. Weiß jemand Rat?



Ach so, bevor ich das vergesse: Der Kundenservice des Verlages gibt sich zwar Mühe, ist aber mit der Lösung des Problems scheinbar ein wenig überfordert...





Gruß

Frank

