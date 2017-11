„MWSnap Screenshotprogramm mach seltsamen Fehler - Alternative od Lösung?“

Habe das (geniale) Screenshotprogramm MWSnap auf WIN 10 (64Bit) immer erfolgreich am laufen gehabt.

Aber jetzt habe ich das Problem wenn ich einen Screenshot machen will wird der Bildschirm vergößert, so dass ich das Auswahl-Viereck nicht mehr passend am Bildschrim platzieren kann.

Was könnte das sein dass das Programm den Bildschirm vergrößert und was könnte ich dagegen evtl. versuchen?



Vielen Dank falls jemand eine Idee hat



P.S.:

Evtl. würde ich auch ein ganz anderes Screenshotprogramm verwenden.

Es sollte nur einen Bereich benutzderfeniert auswählen können wo imemr von der gleichen Auswahl ein Screenshot gemacht wird ohne das Viereck neu aufzuziehen.

Und es sollte per Tastendruck/Kombination ein Screenshot automatisch in einem benutzerdefinierten Ordner gespeichert werden.