Nun möchte ich wissen,ob das legal ist,oder ob da irgend etwas faul dran ist.Was meint ihr?



Das wird schon "legal" sein. Du kaufst ja nur den Key und der dürfte von den entsprechenden Händlern als OEM-Version angeboten werden. Den Download musst Du dann über den per Mail versandten Link durchführen.

Im Grunde kannst Du auch die 90-Tage-Testversion laden und dann mit diesem Key aktivieren.



Andererseits mal so eine Frage am Rande der Begebenheiten: Was ist aus der Kaspersky-Geschichte geworden?



https://www.nickles.de/forum/anwendungsprogramme-und-apps/2017/kaspersky-und-microsoft-net-framework-539211670.html



Und die zweite Frage hier auch noch einmal: Warum unbedingt eine kostenpflichtige AV, die auch nur mehr oder weniger Schlangenöl sind, statt der kostenlosen Lösung von MS selbst, die vielleicht auch die wenigstens Probleme in punkto Performance und Kompatibilität bereitet?