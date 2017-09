Ich musste bei meinem Lumia930 einen Reset machen weil einige Funktionen (WLan, Cortana) nicht mehr richtig funktionierten.

Nachdem das Smartphone wieder automatisch restauriert war sind einige Apps die die ich nicht hatte und auch nicht brauche installiert worden, unter anderem Here Drive+ und Here Maps die aber nicht funktionieren. Ich kann mich erinnern dass Here seinerzeit von MS entfernt wurden.

Will MS jetzt Here wieder aktivieren?

fbe