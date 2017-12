Hallo,

gestern hatte ich folgendes Problem und nun das:

Fritzfax funktioniert auf einmal nicht mehr. Ich bekomme ständig die Medlung, dass APIv ers. 2.0 nicht installiert ist.

Ich habe folgendes schon unternommen:



- Fritfax neu installiert

- mit dem Telefon, welches an die Fritzbox angeschlossen ist #96*3* und auch zuvor mit der 2 statt der 3 den Dienst erst einmal abgeschaltet.

- eine andere Fritzbox 7490 genutz

-ein anderes Notebook genutzt



Alles ohne Erfolg.

Mir ist aber auch aufgefallen, dass ich nur bei dem bisher genutzen Notebook, welches per LAN angeschlossen ist, die Fehlermeldung bez. COMMON ISDN-API Fehler angezeigt bekomme.

Das andere Notebook ist per WLAN an die Box angeschlossen und zeigt keine fehlermeldung, jedoch gibt es auch hier kein Faxversand.

Beide haben BS Win7



Weiß hier evtl. jemand von Euch einen Rat?

Ich habe nun schon einige Stunden probiert ud bin echt verzweifelt:



Ich würde mich über Eure Hilfe, welche hoffentlich zum Erfolg führt, sehr freuen:



Vielen Dank im Voraus.



LG

Steffie