Einfaches Backup Programm gesucht

Hallo Leute,

normaler weise sicher ich meine Daten ein mal die Woche als differenzielles Backup und ein mal im Monat als Vollsicherung. Dabei lasse ich immer die aktuelle und die letzte Generationen Vollsicherung auf dem (Kennwortgeschützen) NAS und die Letzte Vollsicherung zusätzlich auf einer USB Festplatte die danach in den Schrank wandert.

Das alles funktionierte bisher immer gut mit Cobian Backup. Seit dem W10 Update auf 1703 bekomme ich jedoch immer mal wieder die Fehlermeldung dass die "Engine" nicht gefunden wird. Eine wirkliche Lösung fand ich im Netz dazu aber nicht. Einzig eine Neuinstallation half. Nur das befriedigt mich nicht wirklich. Also suchte ich ein neues Backupprogramm, möglichst kostenlos, fand bisher aber nur wenig, was so einfach und übersichtlich ist wie Cobian Backup.

Nun warte ich mal auf Euren Input. Was könnt ihr empfehlen, habt ggf. auch selbst im Einsatz und könnt Erfahrungen teilen. Übrigens, es darf auch etwas kosten. Ich bin durchaus bereit auch Geld auszugeben, wenn es das bringt was ich brauche.

Schönen Sonntagabend noch

Ralf