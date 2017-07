Hallo,

beste Erfahrungen habe ich mit dem Ant Renamer gemacht:

http://www.antp.be/software/renamer

Bei Deinem Beispiel (Nummern - Leerzeichen - Strich - Leerzeichen am Anfang entfernen) einfach wie im Screenshot zu sehen sie Anzahl der zu entfernenden Stellen eingeben; in diesem Fall also 4 Zeichen.

Zur Sicherheit kopiere ich die zu ändernden Dateien zuerst immer in ein temporäres Verzeichnis und mache darin die Ändernungen. Dann kopiere ich im Erfolgsfall die geänderten Dateien zurück.

Grüße, Michael