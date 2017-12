„City Maps 2Go kostenlos für Android und iOS (Nur am 14.12.2017)“

http://www.chip.de/news/City-Maps-2Go-Pro-kostenlos-laden-Gratis-Offline-Karten-fuer-Smartphones_106582395.html

Für Android

Zuerst muss man sich die kostenlose Version herunterladen. Wer nicht den Google Store nutzen möchte, der kann auch so vorgehen wie ich es gemacht habe:

1. APK Downloader aufrufen: https://apps.evozi.com/apk-downloader/

2. Folgenden Link einfügen: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulmon.android.citymaps2go

3. Dann herunterladen und im Anschluss installieren.

Später nach der Installation muss man im Menü auf "Einlösen" gehen und "FREEAPP" eingeben (ohne Anführungszeichen). Fertig.

Wer dies so machen will wie ich der muss falls ich es noch in Erinnerung habe zulassen, dass Dateien aus unbekannten Quellen sich installieren lassen.