„CCleaner installiert Avast Free Antivirus, wenn man nicht aufpasst (Ab Version 5.37)“

Wofür braucht man den CCleaner?

Wenn man sich solchen Müll nicht installiert, dann braucht man sich auch keine Sorgen darüber zu machen, was da bei der Installation noch so alles installiert wird. Außerdem ist es doch so, dass man bei einer Installation - egal, was oder welches Programm oder welchen Unfug man sich installiert - nie die "vollautomatische" Installation wählt! Wenn man es trotzdem macht, dann muss man sich nicht wundern, was einem da untergejubelt wird, wenn man nicht aufpasst.