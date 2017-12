Hallo Ihr netten Helfer, ich br?uchte mal euren Rat

ich benutze, auch auf euren Rat adwcleaner_7.0.6.0

Unter Werkzeug,? dann Option, sind bei L?schen drei M?glichkeiten,

wobei Tracing Schl?ssel der Haken gesetzt ist und bei File Execution Options Schl?ssel

sowie bei Pefechtch Dateien nicht.

Bei Modus ist normal angeklickt, das Feld Fehlermodus ist frei.

Bei Datenbank ist Server angeklickt und Lokale ist frei

Bei Wiederherstellung in dem Kasten da neben ist bei 9 M?glichkeiten nur Winsock angehakt



Ist dass so in Ordnung oder sollten mehr oder andere M?glichkeiten genutzt werden.

w?re ja nicht schlau w?rde ich brauchbare Optionen auslassen ohne es zu wissen.



ich m?chte mich schon mal im voraus bedanken...............nettermensch